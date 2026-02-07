والد غاي إيلوز في مظاهرة السبت: "نتنياهو، نحن ننتظر ردا، بلدٌ بأكمله ينتظر معي"

شارك أهالي ضحايا أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وأعضاء "مجلس أكتوبر"، وآلاف المتظاهرين، مساء اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية في ساحة هبيما بتل أبيب، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق حكومية. وقال رافي بن شطريت، والد الراحل إيلروي الذي سقط في معركة موقع ناحال عوز: "بينما يُعلن الجيش فشله، وينظر إلينا قادة الجيش مطأطئي الرؤوس بسبب هزيمتهم المخزية، ينشغل السياسيون ليل نهار بالتهرب من المسؤولية وإنكارها ونسيانها والتنصل منها. فبعد أن محوا كلمة "مسؤولية" من اللغة العبرية، محوا أيضًا كلمة "عار". "لا خجل لهم، ولا خجل في حياتي. ليس الأمر أنهم لا يؤمنون بالله، بل إن الله لا يؤمن بهم".

وقال اللواء المتقاعد ديفيد تسور، القائد السابق لشرطة الحدود وقائد حرس الحدود والحائز على وسام الشجاعة: "أدعو رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، إلى التحدث بصوت واضح وحاسم، ووضع حدٍّ لمسرحية الأكاذيب والخداع بشأن الخيانة. لقد بلغ الفشل حدًّا خطيرًا ومؤلمًا للغاية، ولا مجال لتأجيجه بنظريات المؤامرة الوهمية." قال ميشيل إيلوز، والد غي إيلوز الذي اختُطف وقُتل في أسر حماس، خلال المظاهرة: "انتظرتُ ابني لمدة عامين كاملين. لم أنم، ولم أعرف السلام، حتى ذلك الصباح حين رُفع الغطاء ورأيتُ غي. لمستُك يا حبيبي، حاولتُ شمّ رائحتك، وشعرتُ أنك أنت. مرّت قرابة مئة يوم منذ ذلك الحين، وما زلتُ أنتظر. بلدٌ بأكمله ينتظر معي. لسنا بانتظار المغفرة، سنتدبر أمورنا بدونها. سيدي رئيس الوزراء، نحن ننتظر إجابةً، إجابةً لا يُمكن أن تُقدّمها لنا إلا لجنة تحقيق حكومية حقيقية. هذه الإجابة ستُعيد إلينا الأمل."