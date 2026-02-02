تقرير: تفاهمات سعودية-حوثية سرية لملء الفراغ الأمني على الحدود اليمنية

أفادت صحيفة رأي اليوم بأن مناطق قرب الحدود السعودية-اليمنية شهدت ترتيبات أمنية جديدة بعد تراجع وحدات ومجموعات مسلحة كانت مرتبطة بالإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي. ووفق الصحيفة، فقد تولت جماعة أنصار الله (الحوثيون) ملء الفراغ الأمني في هذه المناطق، ضمن تفاهمات مباشرة مع السلطات السعودية.

وأضافت الصحيفة أن هذه التفاهمات شملت دعمًا لوجستيًا من الرياض، وساهمت الجماعة في دعم الاستقرار بمحاذاة محافظة حضرموت والحدود اليمنية، بالتنسيق مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران شجعت، وفقًا للمصادر، جماعة أنصار الله على التعاون مع السلطات السعودية، وأن ترتيبات مشابهة يمكن أن تنعكس على ملفات إقليمية أخرى، من بينها الوضع في السودان وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

كما ذكرت الصحيفة أن السعودية تناقش مع شركائها في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا وبريطانيا، إمكانية وضع بروتوكول أمني خاص بالتنسيق مع أطراف يمنية، بما فيها جماعة أنصار الله، لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وتنشيط حركة الشحن التجاري في الممرات الاستراتيجية.