البحرية الأميركية تنقذ طاقم سفينة يونانية تعرضت لهجوم الحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية (NAVCENT) يوم الأحد أن عملية عسكرية أمريكية نجحت في إنقاذ طاقم ناقلة بضائع مملوكة لليونان هاجمها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

في 12 يونيو/حزيران، هاجم الحوثيون السفينة MV Tutor التي ترفع العلم الليبيري، وأصابوها بزورق صغير مسيّر وصاروخ بالقرب من ميناء الحديدة اليمني.

وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران، والتي تسيطر على معظم المراكز السكانية والعاصمة اليمنية، مسؤوليتها عن الهجوم، وربطته بالحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

تسبب الهجوم في أضرار جسيمة بغرفة المحرك، ما أدى بالسفينة إلى الغرق، بعد أن غمرتها المياه.

ووفقًا لـ NAVCENT، قام فريق من مجموعة حاملة الطائرات الأميركية دوايت ايزنهاور، التي تقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق البحر الأبيض المتوسط، بنقل الطاقم جوًا من السفينة يوم السبت.

وأضافت NAVCENT أن أحد البحارة على متن السفينة MV Tutor لا يزال في عداد المفقودين.