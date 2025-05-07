هل شاركت طائرات حربية عربية بالضربات الإسرائيلية في صنعاء ؟

على خلفية الضربات الإسرائيلية العنيفة التي شنتها إسرائيل في صنعاء ، علق الخبير بالشؤون العربية والاستراتيجية عمر الرداد حول التقديرات بمشاركة طائرات عربية بالضربات الجوية وقال إنه "يستبعد مشاركة عربية في هذه الهجمات الإسرائيلية وإن ما يتم تداوله يأتي في إطار الدعاية الإيرانية ودعاية الحوثي ..هناك موقف عربي يشكك في هذه الضربات". لمتابعة مداخلته في الفيديو المرفق.

وأوضح عمر الرداد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي :"أستبعد مشاركة عربية ، ربما هذا في إطار الدعاية الإيرانية ودعاية الحوثي ربما يشار إلى السعودية والإمارات باعتبارهم في خلاف مع الحوثي ، لكن لنذكر أن عملية ’حارس الإزدهار’ التي كانت في عهد بايدن لم تشارك بها الدول العربية حتى المعنية والمتضررة من هجمات الحوثي في البحر الأحمر، وعلى رأسها السعودية والإمارات وحتى مصر ، هناك موقف عربي ربما يستمر وفقا لما كان عليه الحال في أيام بايدن والذي يشكك في كل هذه الضربات وهذه الإجراءات وإنها تأتي على وقع المفاوضات الأمريكية مع ايران ، أستبعد المشاركة العربية في هذه المرحلة على الأقل والحوثي والإيراني يدرك ذلك"

رابط الحلقة كاملة: