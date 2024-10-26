رد فعل الإيرانيين على الضربات الإسرائيلية: "هجوم بسيط، إسرائيل خائفة"

أعطى المواطنون الإيرانيون ردود أفعالهم الأولى على الضربات الإسرائيلية الليلة المنصرمة، في شهادات جمعتها وكالة رويترز. وتؤكد معظم التعليقات على النطاق المحدود للعملية، حتى أن البعض يعتبرها علامة على ضعف إسرائيل.

وقالت مواطنة إيرانية هنانا ابنيكي،"في رأيي، تعمدت إسرائيل تنفيذ هجوم محدود للغاية، فقط لتتمكن من القول: لقد قمت بالرد على الهجوم الإيراني دون خوف"، وتضيف أنها ليست خائفة، معتقدة على العكس من ذلك أنه "لو أراد الإسرائيليون، لكان بإمكانهم تنفيذ هجوم أكبر بكثير. وحقيقة أنهم اختاروا القيام بعمل بسيط يظهر أنهم خائفون".

كما قلل مواطن إيراني آخر، يُدعى نوروز، من تأثير الضربات قائلاً: "إذا كانت إسرائيل تشير إلى هذه الطلقات والمفرقعات الليلة الماضية، والتي لم توقظ أحداً في طهران، وإذا كانت هذه هي قوتها، فالويل له". ومع ذلك فهو يدرك أن العديد من مواطنيه يخشون التصعيد الذي قد يؤثر على حياتهم اليومية، وخاصة من خلال التضخم.

واتخذ شاهد ثالث، يدعى الساداتي، موقفا أكثر سلمية: "الحرب ليست أمرا جيدا أبدا، بغض النظر عن مكانها أو لأي سبب. إنها تجعل الناس يعانون وتسبب الكثير من الخسائر".

توضح ردود الفعل المتناقضة هذه تنوع وجهات النظر داخل المجتمع الإيراني فيما يتعلق بهذا التصعيد الجديد للتوترات مع إسرائيل.