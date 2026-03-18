صاروخ إيراني انشطاري يقتل 4 نساء في الضفة تواجدن في صالون تجميل

أدى إطلاق صاروخ إيراني انشطاري باتجاه جنوب إسرائيل إلى سقوطه داخل مناطق السلطة الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل أربع نساء وإصابة ست أخريات كنّ داخل صالون تجميل في بلدة بيت عوا، الواقعة على بعد نحو 22 كيلومترًا غرب الخليل.

ووقع الهجوم قرابة الساعة العاشرة مساءً، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شملت بلدات في يهودا وشمال النقب وغلاف غزة. ولم تُسجل إصابات داخل إسرائيل، رغم وقوع أضرار مادية، أبرزها في مبنى داخل مستوطنة لاخيش.

وأفادت مصادر أمنية بأن إسرائيل عرضت تقديم المساعدة للجانب الفلسطيني في التعامل مع موقع الحادث، إلا أن الجهات المحلية أكدت قدرتها على السيطرة على الوضع وإخلاء المنطقة.

وتُعد هذه الحادثة من بين سلسلة إصابات في صفوف الفلسطينيين نتيجة الصواريخ الإيرانية منذ بدء التصعيد، حيث أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت سابق مقتل مواطنة فلسطينية جراء صاروخ إيراني أثناء قيادتها في الإمارات العربية المتحدة.

سياسيًا، أدانت السلطة الفلسطينية الهجمات الإيرانية على دول الخليج، معتبرة أنها تهدد أمن واستقرار المنطقة.