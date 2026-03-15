تقرير: زيارة سرية لمبعوث نتنياهو إلى السعودية لبحث تسوية محتملة في لبنان

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المبعوث المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الوزير رون ديرمر، قام مؤخراً بزيارة إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى مسؤولين كباراً في المملكة، في إطار اتصالات تهدف إلى بحث مبادرة جديدة للتوصل إلى تسوية في لبنان.

وبحسب ما أفاد به الصحفي جاكي هوغي في إذاعة الجيش الإسرائيلي ، تركزت المحادثات على سيناريو “اليوم التالي” بعد انتهاء القتال مع حزب الله ، إضافة إلى إمكانية بلورة مسار سياسي جديد في لبنان.

وأفادت التقارير بأن هذه الاتصالات تجري بمشاركة عدة أطراف دولية وإقليمية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب الحكومة اللبنانية، في محاولة لاحتواء التصعيد وفتح باب أمام تسوية سياسية محتملة.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، تطالب بيروت بإجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل في دولة ثالثة، وتنتظر موافقة إسرائيل على هذه الخطوة. كما أشار الصحافي باراك رافيد الى الموضوع لاحقا إلى وقال إن إسرائيل لا تنفي زيارة ديرمر إلى السعودية ، وبحسب مسؤول إسرائيلي فإن ديرمر زار السعودية الأسبوع الماضي لعقد اجتماع هناك حول الملف اللبناني.

وفي السياق ذاته، ذكر رافيد أن نتنياهو كلف ديرمر بقيادة الجهود السياسية المرتبطة بالملف اللبناني خلال الحرب، بما في ذلك تنسيق المواقف مع الإدارة الأميركية وإدارة أي مسار تفاوضي محتمل إذا تم فتح قناة حوار بين الطرفين.

في المقابل، تشير تقديرات في إسرائيل إلى أن احتمال التوصل إلى تسوية سريعة لا يزال محدوداً، في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود، رغم المساعي الدولية لطرح مبادرة تهدف إلى وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاتفاق سياسي أوسع.