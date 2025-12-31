آلاف الأهداف، اغتيال رؤساء أركان وعلماء نوويين: الجيش الإسرائيلي يلخص عام 2025

خلال العام الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على أكثر من 20 ألف هدف في جميع جبهات القتال، وذلك وفقًا لبيانات ملخص عام 2025 التي نُشرت صباح اليوم (الأربعاء). ومن بين هذه الأهداف، نُفّذ نحو 50 عملية من البحر. إضافةً إلى ذلك، نُفّذ نحو 430 عملية في جميع الجبهات.

العملية العسكرية في ايران

في إطار الحملة في يونيو الماضي، التي استمرت 12 يومًا، هاجم الجيش الإسرائيلي حوالي 1,500 هدف. في هذه العمليات تم تصفية 30 من كبار قادة النظام الإيراني، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، رئيس أركان الجيش محمد حسين باقري، قائد منظومة الأمن في حالات الطوارئ في الدولة - وخلفه. بالإضافة إليهم، تمت تصفية 11 عالمًا نوويًا.

الحرب ضد حماس والمنظمات المسلحة في قطاع غزة

تمت مهاجمة أكثر من 19 ألف هدف في قيادة المنطقة الجنوبية، حيث تم ضمن ذلك تدمير حوالي 14 ألف بنية تحتية مسلحة، بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف حوالي 270 مستودعًا لوسائل القتال.

في إطار هجمات الجيش الإسرائيلي في القطاع، تم خلال العام الماضي تصفية محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحماس وخليفة يحيى السنوار الذي تمت تصفيته عام 2024، ومحمد شبانة، قائد لواء رفح في التنظيم ، وعبد الله أبو شمالة - رئيس الوحدة البحرية لحماس في غزة.

كذلك قُتل رائد سَعِد، ورئيس هيئة الإنتاج للجناح العسكري، في الغارات خلال العام الماضي. أربعة مسلحين بمستوى رتبة قادة ألوية اغتيلوا في عام 2025، و14 مسلحا في رتبة قائد كتيبة، و53 في رتبة قائد سرية.

تطبيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان - والإضرار بحزب الله

في العام الماضي، قام الجيش الإسرائيلي باغتيال حوالي 380 من المسلحين، معظمهم من تنظيم حزب الله ، في إطار تطبيق التفاهمات. تم مهاجمة أكثر من 900 هدف، من بينها 210 منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة، حوالي 60 فتحة أنفاق وحوالي 140 مبنى عسكري. نفذ حزب الله في عام 2025 حوالي 1,920 خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

أبرز اسم تم اغتياله في لبنان في العام الماضي هو هيثم علي طبطبائي، الذي قُتل في غارة جوية في الضاحية الجنوبية ببيروت في نوفمبر الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تم اغتيال حسن كمال، مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في قيادة جبهة الجنوب التابعة للمنظمة ، وخضر سعيد الهاشم، مسؤول القوة البحرية في وحدة "رضوان"، وعباس حسن كركي - قائد اللوجستيات في قيادة جبهة الجنوب.

هجمات الجيش الإسرائيلي في اليمن - والمعركة في الضفة الغربية

سلاح الجو هاجم واغتال في السنة الأخيرة على عدد من كبار قادة الحكم الحوثي في اليمن، من بينهم محمد العامري رئيس أركان التنظيم، أحمد الراوي الذي شغل منصب رئيس وزراء الحوثيين ووزيري الخارجية والإعلام جمال عامر وهاشم الدين.

تمت مهاجمة نحو 230 هدفًا في اليمن، من بينها حوالي 20 تُعتبر مركزية. شاركت في الهجمات حوالي 180 طائرة مقاتلة.

قوات الجيش الإسرائيلي في قيادة المنطقة الوسطى اعتقلت خلال العام الماضي حوالي 7,400 شخص، بينهم حوالي 1,190 من عناصر حماس. بالإضافة إلى ذلك، اغتيل حوالي 230 مسلحاً، وصودرت أكثر من 1,300 قطعة سلاح. في عام 2025، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 20 هدفاً جوياً، ونفذ حوالي 80 عملية لوائية. كما تم مصادرة أكثر من 16 مليون من الأموال التي وصفها التقرير بأنها "أموال الإرهاب".

في إطار الحرب، خلال عام 2025 سقط 91 قتيلًا وجُرح 821 جنديًا. على خلفية النقص في الجنود في الجيش الإسرائيلي، أُعيد حوالي 54 ألفًا من جنود الاحتياط من الإعفاء. بالإضافة إلى ذلك، انضم إلى الجيش أكثر من 3,000 مهاجر تم تصنيفهم كجنود منفردين.

قام مختصو الصحة النفسية بتنفيذ حوالي 7,500 جلسات معالجة للجنود. بلغت نسبة الوفيات بين الجرحى (CFR) حوالي 7.1%. بالإضافة إلى ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 3,000 عملية إخلاء بواسطة مركبات وحوالي 300 عملية إخلاء جوي.