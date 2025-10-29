وقع وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم (الأربعاء)، على أمرٍ يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية.

وجاء في بيان وزارة الأمن الإسرائيلية أن القرار اتُّخذ استنادًا إلى تقييم أمني يشير إلى أن اللقاءات بين ممثلي الصليب الأحمر وهؤلاء السجناء قد تُلحق ضررًا جسيمًا بأمن الدولة.

وأضاف البيان أن الأمر يشمل قائمة سرّية تحتوي على أسماء آلاف السجناء الفلسطينيين، موضحًا أن القرار يسري على كل معتقل يُحتجز تحت تصنيف "مقاتل غير شرعي".