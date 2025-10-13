الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يزور إسرائيل خلال الأيام القادمة

يستعد رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو لزيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لعدة مصادر إعلامية إسرائيلية. وفي هذا السياق، قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس طلبًا لتأجيل حضوره كشاهد في إحدى قضاياه في المحكمة والمقررة يوم الأربعاء، وذلك بسبب زيارة دبلوماسية مهمة وعاجلة.

وكان سوبيانتو، الذي يترأس أكبر دولة مسلمة في العالم، ألقى خطابًا في الأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين، مؤكّدًا على ضرورة ضمان أمن إسرائيل. وفي مايو\أيار الماضي، صرّح بأن بلاده مستعدة للاعتراف بإسرائيل إذا اعترفت إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة.

ومنذ أكثر من عام، تم الإعلان عن موافقة إندونيسيا على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل انضمامها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبعد إعلان خطة ترامب لنقل سكان غزة، ذُكرت إندونيسيا كواحدة من الدول التي قد تستقبلهم على أراضيها.