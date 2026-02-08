كيف انهار نظام الأسد؟ تقرير يكشف ما جرى داخل القصر قبل الهروب

كشفت مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية، في تقرير جديد استند إلى مصادر من داخل النظام السوري السابق ومسؤولين إسرائيليين ولبنانيين، تفاصيل نادرة عن كواليس حكم الرئيس السوري بشار الأسد في الفترة التي سبقت سقوط نظامه.

وبحسب التقرير، لعبت لونا الشبل، المستشارة الإعلامية البارزة للأسد التي توفيت في حادث سير وُصف بالمريب والغامض، دورًا يتجاوز العمل الرسمي، إذ كانت من أقرب الشخصيات إليه وأكثرها تأثيرًا. ونقل التقرير مزاعم تفيد بوجود علاقة شخصية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن إيران كانت تنظر إلى الشبل باعتبارها عنصرًا “ضارًا” بنفوذها داخل القصر الرئاسي، مع تقديرات ترجّح أنها لم تُقتل في حادث عرضي.

وأضاف التقرير أن الأسد، في ذروة الحرب وتدهور الوضع الميداني، كان منفصلًا إلى حد كبير عن مجريات الأحداث، حيث نقل مصدر سابق في حزب الله أنه أمضى فترات طويلة في ممارسة ألعاب على هاتفه المحمول، أبرزها لعبة "كاندي كراش".

وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول 2024، أي قبل يوم واحد من انهيار النظام، عُقد اجتماع إقليمي في الدوحة بمشاركة وزراء خارجية من المنطقة وخارجها، في محاولة أخيرة لمنع السقوط الكامل والدفع نحو انتقال سياسي تدريجي. إلا أن الجهود فشلت، بعدما تعذر التواصل مع الأسد، الذي أغلق هاتفه ولم يشارك في أي نقاش.

ووفق التقرير، عاد الأسد في تلك الليلة إلى مقر إقامته في حي المالكي بدمشق، وأظهر هدوءًا لافتًا، مطمئنًا محيطه إلى أن دول الخليج ستمنع تقدم الفصائل المعارضة، رغم ورود تقارير عن سقوط مدن رئيسية، بينها حمص.

وشكّلت زيارة لمسؤولين روس بعد الساعة 11 ليلًا نقطة التحول، إذ عرضوا على الأسد تسجيلات مصورة تؤكد توقف وحدات الجيش عن القتال. وفي ساعات الفجر الأولى، أدرك أن النظام انهار، وبدأ التحضير لمغادرة البلاد.

وأضاف التقرير أن الأسد غادر منزله برفقة نجله حافظ واثنين من مساعديه فقط، تاركًا خلفه معظم أفراد حاشيته. ونقل عن أحد مرافقيه أنه حمّل المحيطين به مسؤولية السقوط، متهمًا إياهم بعدم التضحية من أجله، قبل أن يتجه إلى موقع كانت تنتظره فيه قوات روسية.