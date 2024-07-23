وزير إسرائيلي عن هجوم الحديدة: " إذا لزم الأمر سنصل إلى طهران" ويبعث رسالة للسعودية "أن إسرائيل حليف موثوق"
أجرى وزير الطاقة الإسرائيلي مقابلة مع صحيفة "إيلاف" وعلق على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة • وقال:"هذا الهجوم يبعث أيضًا رسالة للمملكة العربية السعودية مفادها أن إسرائيل حليف موثوق به"
أجرى وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين مقابلة مع صحيفة "إيلاف" السعودية، اليوم (الثلاثاء)، تطرق خلالها الى فيها إلى الهجوم الإسرائيلي على الحديدة غربي اليمن يوم السبت.
وخلال المقابلة، قال الوزير كوهين، من بين أمور أخرى، إن "الهجوم الذي شنته القوات الجوية في اليمن بعث رسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل قادرة أيضًا على الوصول إلى طهران".
بالإضافة إلى ذلك، ادعى الوزير كوهين أن "هذا الهجوم يرسل رسالة أيضاً إلى السعودية يدل على أن إسرائيل هي حليف موثوق وستقف إلى جانب السعودية في اي حرب ضد إيران - إذا كانت السعودية تحتاج إلى ذلك".
ثم أشار كوهين إلى الاتصالات حول التطبيع مع السعودية، وأكد أنه في نهاية الحرب، في رأيه، ستكون إسرائيل أقرب مما كانت في الماضي للاتفاق مع السعودية، التي تعرف بحسب قوله "من هم أعداؤها ومن هم أصدقاؤها".