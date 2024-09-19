لم يحصلوا على ترخيص رسمي في لبنان: الشركة اليابانية ستحقق في أجهزة الاتصال التي انفجرت

أعلنت شركة ICOM اليابانية التي انفجرت أجهزة الاتصال الخاصة بها أمس (الأربعاء) في لبنان، أنها تحقق في الأحداث التي أدت إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 450 آخرين.

وبحسب وزارة الاتصالات اللبنانية، فإن أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت من طراز كانت الشركة اليابانية قد توقفت عن إنتاجها بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أفيد أن أجهزة الاتصال IC-V82 لم يتم توفيرها من قبل وكالة معترف بها، ولم تحصل على ترخيص رسمي ولم يتم اختبارها من قبل الأجهزة الأمنية. وفي الوقت نفسه، قالت الشركة إنها ستنشر المعلومات عندما تحصل عليها.

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وذكرت شبكة "سي إن إن" أيضًا أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم سينفذون نشاطًا في لبنان يوم الثلاثاء - بما في ذلك في محادثة بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في نفس اليوم - لكنهم لم يقدموا تفاصيل عما يخططون له.