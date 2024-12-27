فرنسا "تدين" هجمات جماعة الحوثي ضد إسرائيل، وتستنكر زيارة إيتامار بن غفير للحرم القدسي

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، مساء اليوم الجمعة، أنها "بشدة الهجمات الصاروخية والمسيّرة ضد إسرائيل، التي نفذها الحوثيون اليمنيون، في الأيام المنصرمة"، وجددت باريس"تمسّكها بالاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل"، كما أدانت زيارة إيتامار بن غفير إلى الحرم القدسي في القدس، مستنكرة "انتهاك الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة"وتابعت "إن التشكيك المنهجي الآن في الوضع الراهن في ساحة المساجد يخلق خطر اندلاع حريق واسع النطاق،" يحذر Quai d'Orsay، مذكراً "بأهمية دور الأردن المحدد" في الحفاظ على الأماكن المقدسة.

وهذه الزيارة ليست الأولى للوزير اليميني المتطرف، الذي سبق أن زار هذا الموقع عدة مرات منذ دخوله الحكومة نهاية عام 2022. ساحة المساجد، ثالث أقدس موقع في الإسلام وأقدس موقع في اليهودية ( تحت اسم جبل الهيكل)، يشكل نقطة مركزية في التوترات الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اليوم الجمعة، إن "فرنسا تُذكّر بأن هذه الهجمات على غرار الهجمات الأخرى التي نفذها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر والأراضي الإسرائيلية، منذ أكثر من عام، غير مقبولة ومزعزِعة للاستقرار ويجب أن تتوقف فوراً"

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت إسرائيل إن "الحوثيين أطلقوا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، المئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة والصواريخ على أراضيها، مستهدفين مدناً ومدارس ورياض أطفال، كما شنوا اعتداءات على نحو 100 سفينة كانت تبحر في مضيق باب المندب".

وقام النظام الجوي الإسرائيلي "ثاد" (الدفاع عن المناطق المرتفعة)، الذي نشرته الولايات المتحدة في إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بأول اعتراض لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن. وتم الاعتراض ليل الخميس إلى الجمعة، ردا على عملية “أصوات الكرم” التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف الحوثيين. ودوت صفارات الإنذار عند الساعة 3:29 صباحا في مناطق تل أبيب والشارون والسهل الساحلي. وعالجت خدمات الطوارئ 18 شخصًا أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ، واثنين آخرين أصيبوا بصدمة القلق.

وفي السياق نفّذت إسرائيل "ضربات لها ضد الحوثيين، أمس الخميس، بالتزامن مع الخطبة الأسبوعية المُتلفزة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، مستهدفة مطار صنعاء، ومنشآت طاقة في صنعاء العاصمة اليمنية المختطَفة، وفي محافظة الحديدة الساحلية"