"انتظار الرد الايراني": تضاعف عدد الإسرائيليين الذين يتوجهون لغرف الطوارئ على خلفية نفسية

بينما يترقبون في شمال إسرائيل أعمالاً انتقامية من إيران وأذرعها، وعلى رأسها حزب الله، فإن الروتين المتوتر المستمر منذ الأسبوعين الماضيين بات يظهر مؤشراته على الأرض في الشمال. وفقا لبيانات قسم طب الطوارئ في مستشفى رمبام، منذ أن دخلت إسرائيل في حالة ترقب الرد العسكري، ارتفع بشكل ملحوظ عدد الأشخاص الذين يتوجهون إلى رمبام بسبب القلق والتوتر النفسي والضغط النفسي – بنحو 100%.

تقول الدكتورة إيريت مارتيك، مديرة خدمة الطب النفسي الطارئة في مستشفى رمبام "إذا كان متوسط عدد التوجهات اليومية في الأيام العادية هو 12 إلى 14 شكوى، ففي هذه الأيام هناك 20 إلى 25 حالة"،وأضافت مارتيك لأنه: "يأتي إلينا عدد كبير من التوجهات على أساس القلق والتوتر،لكن ليس هذا فقط. هناك أيضًا المزيد من الحالات الانتحارية والحالات الذهانية وحالات القلق وما بعد الصدمة. في الأسبوعين الماضيين تتميز أيضًا بزيادة الحالات التي تنطوي على تعاطي المواد المختلفة والمخدرات والكحول، مما يزيد من الأعراض ويتطلب فحصًا طبيًا، ومن المؤكد أن التغيير نشعر به لدينا".

وبحسب الدكتور عوفر شمغار، مدير قسم الطب النفسي في رمبام، لم يرتفع عدد التوجهات إلى قسم الطوارئ خلال هذه الفترة فحسب، بل ارتفع أيضًا عدد التحويلات إلى المستشفى لتلقي العلاج من قسم الطوارئ: "معظم المتوجهين يأتون إلى العلاج في المستشفى بشكل اختياري، من داخل المجتمع، هناك في الآونة الأخيرة حالات أكثر خطورة تتطلب العلاج في المستشفى من بين أولئك الذين يتقدمون إلى غرفة الطوارئ.

"يمكننا القول إن هناك قفزة ثلاثة أضعاف أو أكثر في عدد هذه الحالات، في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية. ولا شك أن كل حدث أو تصعيد أو تهديد يثير مستوى القلق لدى السكان، ولكن بداخل هذه المجموعة فإن العواقب تكون أكبر ربما لأن منظومة دعم الأسرة والأصدقاء والبيئة القريبة، لم تعد تتأقلم بنفسها، وبالتالي يبقون دون إجابة وينتهي بهم الأمر في المستشفى".