بعد أيام من الاشتباكات في سوريا: هدوء حذر في السويداء

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بعد أيام طويلة من القتال، يسود هدوء حذر اليوم (الأحد) في ساحات القتال في السويداء، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.

منذ منتصف ليل السبت، وبعد أيام من الاشتباكات بين مسلحين دروز وبدو محليين، قُتل وجُرح العشرات، مما أشعل فتيل الصراع بين السوريين. وفي محاولة لاحتواء التوترات، أغلقت قوات الأمن الحكومية السورية الطرق المؤدية إلى المنطقة أمام المسلحين البدو، مستخدمةً سواتر ترابية لمنع مرور المركبات، باستثناء سيارات الإسعاف.

وأشار المرصد إلى أن محافظة السويداء لا تزال تحت سيطرة مسلحين دروز محليين، في حين انسحب مقاتلون بدو من عدة مناطق داخل المحافظة.

يأتي هذا الهدوء في ظل جهود تهدئة الأوضاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة المحلية في المحافظة، مع مراقبة التزام الأطراف ببنوده.

في غضون ذلك، يُحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تدهور الوضع الإنساني في المنطقة، مُشيرًا إلى نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية ونقص الدعم الفعال، مما يُفاقم معاناة المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة. كما جدد المركز دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك بأسرع وقت ممكن وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية بشكل آمن ومباشر إلى سكان السويداء والمناطق المتضررة الأخرى في سوريا.