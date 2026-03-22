تقرير:إيران تعتبر السيطرة على مضيق هرمز “نصرًا” في مواجهة أمريكا وإسرائيل

الحرب في ايران دخلت يومها الثالث والعشرين – بينما لا يزال موعد انتهائها غير واضح، وذلك في ظل العديد من التصريحات التي صدرت سواء من جهات في إسرائيل أو من جهات في الولايات المتحدة حول الموضوع. هذه التصريحات لم تتضمن تقديرات لأي موعد محدد، بل شملت فقط تعريفات عامة مفادها أن "القتال سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً"، ومحاولة تجهيز الإسرائيليين لاحتمال أن تمر ليلة الفصح – وحتى يوم الاستقلال – علينا في المناطق المحمية.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الأحد) نقلاً عن مصادر في الشرق الأوسط، أن طهران ترفض الجهود للعثور على سبل دبلوماسية محتملة لإنهاء الحرب. وقال دبلوماسي إيراني، ودبلوماسيان أوروبيان مقيمان في المنطقة، ومسؤول عربي رفيع، إن "إيران تصعّد هجماتها على جيرانها - معتمدة على رهان أنها تستطيع إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي أسرع مما يمكن لإدارة ترامب أن تخففه بواسطة القوة العسكرية".

وجاء في التقرير أيضًا أن القادة الإيرانيين يرون في سيطرتهم على مضيق هرمز ووقوفهم في وجه الهجمات الأمريكية والإسرائيلية انتصارًا على المدى القصير. ومع ذلك، وبحسب مصدر عربي ودبلوماسيين أوروبيين، فإن القيادة الإيرانية قلقة من قدرة الدولة على التعافي من ذلك على المدى البعيد، خاصة مع توسع القتال وازدياد تهديد البنى التحتية الحيوية في إيران.

قدّر دبلوماسيون أن التداعيات الاقتصادية للحملة، بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، حتى الآن - "معتدلة" - ولم تصل إلى مستوى يؤدي إلى ضغط أمريكي لإجراء محادثات. ومع ذلك، فإن الارتفاع في أسعار النفط يثير قلقًا كبيرًا.

بالمقابل، أشاروا في صحيفة واشنطن بوست إلى أن مسؤولين رسميين في قطر وعُمان توجهوا إلى إيران بشأن وقف محتمل لإطلاق النار بالفعل الأسبوع الماضي، بعد أن قدّروا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تنجحا في إسقاط النظام في طهران قريبًا. ووفقًا للتقرير، ردت إيران بأنها ستوافق - فقط إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل هما أول من يتوقف عن الهجوم.

قال الدبلوماسي الإيراني: "إيران ليست معنية بوقف إطلاق نار مبكر جداً كما في 'حرب الأيام الاثني عشر'. هذه المرة، إيران لن تكون مستعدة لإيقاف الهجمات، إلا إذا وافقت واشنطن على عدة ضمانات لـ'عدم الاعتداء'، بما في ذلك تعويض مالي عن أضرار الحرب – وهو أمر يُعتبر في طهران ضرورياً لمنع إسرائيل والولايات المتحدة من الهجوم مرة أخرى".

في سياق الخبر، كُتب أن الدبلوماسي توجه إلى ترامب وطلب منه إنهاء الحرب الآن، قبل أن يتصاعد الوضع أكثر. وقال: "هذه فقط بداية غرق الولايات المتحدة في المستنقع"، وأضاف: "لا يوجد أي مخرج آخر".