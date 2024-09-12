مكتب الصحافة الحكومي يلغي البطاقات الممنوحة لصحافيي قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل

أعلن مكتب الصحافي الحكومي في إسرائيل، اليوم (الخميس)، إلغاء البطاقات الصحافية (لاعم) والممنوحة لصحافيي الجزيرة العاملين في إسرائيل، وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في شهر أيار/مايو الماضي بإغلاق القناة في إسرائيل وحظر بثها.

سيخضع إلغاء البطاقات الصحافية الى جلسة استماع وسيشمل الصحفيين ومذيعي قناة الجزيرة باللغتين الانجليزية والعربية، ولكن لن تشمل منتجي القناة ومصوريها. سيكون الإلغاء ساري المفعول طالما ظل تشريع الكنيست وأمر الطوارئ المؤقت ساري المفعول.

وبموجب القانون يقضي القرار بإغلاق القناة لمدة 45 يوما قابلة للتمديد لمدة 45 يوما أخرى بصدور أمر من القاضي. ويسمح الأمر، من بين أمور أخرى، بإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث، ومنع بث تقارير القناة، وإخراج القناة من شركات الكابل والأقمار الصناعية، وحجب مواقعها على شبكة الإنترنت، وإلغاء بطاقات الصحافة للمراسلين وغيرها..

وذكر مكتب الصحافي في بيانه " أن القرار اتخذ بعد دراسة جميع الجوانب ذات الصلة، بما في ذلك الموافقة القانونية، والحصول على رأي المسؤولين الأمنيين، والتي صدرت مؤخرًا ووفقًا لقواعد مكتب الصحافي التي تخول لمدير مكتب الصحافة إلغاء البطاقات الصحفية إذا توصل إلى أن حاملي البطاقات يعرضون أمن الدولة للخطر.