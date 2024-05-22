تسببوا بموته: اعتقال زوجين يهوديين للاشتباه بمحاولتهما تهريب جدي للتضحية به في الحرم القدسي

اعتقلت الشرطة الإسرائيية اليوم الأربعاء زوجين يهوديين من القدس، بعد محاولتهما وفقا للشبهات لتهريب جدي للتضحية به في الحرم القدسي، وخلال محاولتهما تخبئته داخل الحرم القدسي، ما تسبب بموته. وتم التحقيق معه في مركز شرطة قرب الحرم القدسي.

تأتي محاولة التضحية على خلفية حلول "عيد الفصح الثاني" والذي يحتفل به اليوم في الرابع عشر من آب وفقا للتقويم اليهودي، حيث جرت العادة على تقديم ذبيحة.

حركة "عائدون الى الجبل" التي ينتمى لها الإسرائيليين أكدت أن نشطاء الحركة تم احتجازهما عند مدخل البلدة القديمة في القدس، خلال محاولتهما إدخال جدي صغير الى المكان للتضحية به.