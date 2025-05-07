"قادة الجهاد اعتقلوا بعد الاجتماع"|| المفاوضات السرية بين إسرائيل وسوريا: الشرع تواجد في الغرفة

كشفت قناة i24NEWS مساء اليوم (الثلاثاء) تفاصيل جديدة حول المفاوضات السرية بين إسرائيل وسوريا. ويفيد محلل الشؤون العربية بالقناة العبرية باروخ يديد أن الاجتماع الذي عقد في أبو ظبي يوم 13 أبريل/نيسان الماضي حضره الرئيس السوري أحمد الشرع ، إلى جانب مسؤولين سوريين في الاستخبارات والأمن، كما حضره مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون.

وبحسب مسؤول سوري كبير، ومصادر عربية أخرى، فإن المحادثات ركزت فقط على المسائل الأمنية - من بين أمور أخرى، تم تقديم مقترحات لترتيبات أمنية حول جبل الشيخ من الجيش السوري ووجود الجيش الإسرائيلي في المناطق العازلة. ولم يتم التطرق إلى قضايا التطبيع أو الاتفاقيات السياسية.

وكما ذكرنا فقد شارك الشرع في الاجتماع أيضاً. وبعد المحادثات، تم تسجيل اعتقالات في صفوف نشطاء الجهاد الإسلامي، وهو ما قد يكون تطبيقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها هناك.

ووصل الوفد الإسرائيلي، الذي ضم مسؤولين إسرائيليين كبار سابقين فقط، إلى المحادثات على متن طائرة تنفيذية خاصة، وكان الاجتماع بأكمله يعتبر غير رسمي ولكن تم تنسيقه مسبقًا.

وكشف اليوم أن الشرع سعى للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، حتى أنه تواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه القضية. وجاء ذلك بعد أن شعر بعدم تحقيق أي تقدم مع إسرائيل.