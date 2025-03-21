تقرير: مقترح مصري لإطلاق سراح الرهائن وانسحاب إسرائيل من غزة، في انتظار رد حماس

اقترحت مصر وضع جدول زمني لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، إلى جانب تحديد موعد نهائي لانسحاب إسرائيلي كامل من غزة بضمانات أميركية. وأضاف المصدران أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها المبدئية على المقترح، بحسب ما قاله مصدران أمنيان مصريان لوكالة "رويترز". فيما الولايات المتحدة تعطي موافقتها المبدئية على العرض المصري للإفراج عن الرهائن

ومن المتوقع أن ترد حماس وإسرائيل في وقت لاحق من، اليوم الجمعة.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"رويترز"، طلب عدم ذكر اسمه، إن مصر قدمت أيضاً مقترحاً، وتنتظر رد حماس عليه. وأحجم المسؤول الفلسطيني عن الإدلاء بتفاصيل حول المقترح الذي قال إنه قيد الدراسة.