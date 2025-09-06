في ظل الانتقادات حول غزة: تقرير عن صفقة ضخمة بين ألمانيا وإسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء خلال نهاية الأسبوع أن إسرائيل وألمانيا توصلتا إلى صفقة أمنية ضخمة بقيمة 1.2 مليار يورو تقريبا، وسط انتقادات واسعة النطاق للقتال في غزة وإعلان حظر جزئي على الأسلحة في بداية الشهر.

وفقاً للتقرير، تخطط برلين لشراء ثلاثة طائرات بدون طيار من طراز "هيرون" (إيتان) من إنتاج الصناعات الجوية، وذلك كجزء من سلسلة مشتريات للجيش الألماني. في حال تم تنفيذ الصفقة فعلاً، سيبلغ عدد الطائرات بدون طيار من هذا النوع التي تمتلكها ألمانيا ثماني طائرات.

كما ذُكر، الحديث يدور عن طائرات بدون طيار ذات وزن متوسط، مزودة بوسائل للرؤية النهارية والليلية، وبرادارات عديدة توفّر صورة استخبارية حديثة ودقيقة في الوقت الحقيقي. بحسب التقرير، إلى جانب الطائرات الثلاث بدون طيار، ستحصل ألمانيا - كجزء من الصفقة - أيضًا على قطع غيار وتدريب.

في وزارة الأمن الإسرائيلية رفضوا تأكيد أو نفي التقرير، وذكروا: "نحن لا نعلق على مشاريع وصفقات لم تتم الموافقة عليها بعد من الناحية البرلمانية".