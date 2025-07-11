"يسرائيل فيري بلا مأوى، محتجز بمفرده في زنزانة - ويتلقى تهديدات"

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ادعى محامي الصحفي اليساري والحريدي يسرائيل فيري، الذي اعتُقل للاشتباه في تحريضه، اليوم (الجمعة) خلال جلسة تمديد احتجازه، أنه استُجوب أمس لحوالي 4-5 ساعات. ووفقًا للشرطة، فإنه لا يتعاون مع المحققين ويرفض الكشف عن عنوان سكنه. من جانب آخر، ادعت محاميته أنه "مشرد، يتنقل بين منازل أصدقائه".

كما ادّعت محامية فيري أنه محتجز في ظروف صعبة، وأعرب عن مخاوفه على حياته: "إنه محتجز بمفرده في زنزانة في ظل ظروف أمنية بالغة الصعوبة. إنه خائف للغاية، إنه شخص مهدد ويتلقى التهديدات طوال اليوم".

من جانب آخر، صرّح ممثل الشرطة بوجود إجراءي تحقيق أساسيين على الأقل يمكن تعطيلهما، وبالتالي هناك مبرر لاستمرار احتجازه. في نهاية الجلسة، سحب محامي الدفاع الاستئناف، وتقرر بقاء فيري رهن الاحتجاز حتى يوم الأحد.

للتذكير، اعتُقل فيري واستُجوب الليلة الماضية في مركز شرطة تل أبيب، إثر تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد فيها بشدة عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وأشار، من بين أمور أخرى، إلى مقتل المقاتلين الخمسة في بيت حانون. ومُدد اعتقاله أمس لأربعة أيام.