المتحدثة باسم ترامب: "اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن يثبتان التزامنا"

أكدت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي كارولين ليفات "التزام ترامب المستمر بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، الذين ما كان ينبغي أبدا أن يتم اختطافهم من قبل هذه المنظمة الإرهابية القاتلة". وأضافت"اجتماع العمل المخطط له في الأسبوع الوشيك مع نتنياهو يوضح دعم ترامب الثابت لإسرائيل".

واشارت كارولين ليفات إلى أن "البيت الأبيض يرحب بإطلاق سراح ثمانية رهائن إضافيين - ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين - بفضل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس ترامب. وسوف يجتمعون مع أحبائهم بعد احتجازهم في ظروف مروعة من قبل حماس لأكثر من 15 شهرًا"