أول منشور لليري الباغ على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاق سراحها: "معا نحن أقوياء"

كتبت ليري الباغ، اليوم الجمعة، في أول منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ إطلاق سراحها، السبت المنصرم: "أود أن أشكركم مرة أخرى على دعمكم وحبكم ومساعدتكم. معًا نحن أقوياء". وعبرت ليري الباغ عن حزنها العميق لأسر الجنود الذين سقطوا أو قتلوا، وأكدت أنه "بفضل تضحياتهم تمكنت من التحرر" وتابعت"أسر الضحايا والقتلى، أشعر بآلامكم وقلبي معكم. بفضل هؤلاء الأبطال والبطلات الذين سقطوا، انتهى كابوسي".

ورغم فرحة العودة إلى الوطن، أكدت ليري أن الطريق ما زال طويلا: "لقد تمكنت أخيرا من لم شمل عائلتي! لكن نضالنا لم ينته ولن أتوقف عن النضال حتى لا يعودوا جميعا (الأطفال) إلى ديارهم". "الرهائن يعودون إلى ديارهم."

وفي حديثها لجنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، كتبت: "أود أن أشكر جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، الذين ضحوا بحياتهم وقاتلوا من أجلنا ومن أجل بلدنا! لا يوجد شيء مستحيل، صباح الخير لم أصلي من أجلهم".