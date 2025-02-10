"إسرائيل لن تنتحر لإرضاء السعودية"

شدد المحاضر في الجامعة العبرية د. مئير مصري تعليقا على "الغضب السعودي على تصريحات نتنياهو حول دولة فلسطينية في السعودية"، أنه لم يكن هناك تصريح حقيقي بل هناك زلة لسان خلال مقابلة تلفزيونية صرح بها كمزحة واتهم الإعلام المصري بأنه من قام "بتضخيم الأمر ... ولولا التصعيد المصري للأمر لما كان هناك رد سعودي"

وتابع "لا أعتقد أن هناك أزمة بين إسرائيل والسعودية" وحول تأثير ذلك على عملية التطبيع قال مصري إن "إسرائيل لن تنتحر إرضاء للسعودية، والتطبيع مع السعودية هو مفيد للسعودية مثلما ما هو مفيد لإسرائيل، وهي ليست جائزة يجب أن تضحي إسرائيل من أجلها " إلا أنه عبر لاحقا أنه متفائل حيال موضوع العلاقات الإسرائيلية السعودية ويعتقد أن هناك بوادر حسنة ومصلحة مشتركة بأن نصل في المنطقة الى تهدئة شاملة خصوصا بعد تراجع المحور الإيراني".