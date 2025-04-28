مصادر خاصة: تركيا تفتح المجال أمام حماس للتدريب العسكري داحل الأراضي السورية

أفادت مصادر خاصة لمراسل قناة i24NEWS الفرنسية أن تركيا تفسح المجال أمام الفصائل الفلسطينية لإجراء تدريبات في سوريا، وإن إسرائيل على علم بهذا "وتنظر بخطورة إلى تموضع حماس والجهاد في سوريا".

أفاد المراسل العسكري في قناة i24NEWS الفرنسية ماتياس عنبار إنه :" نقلا عن مصادر أجنبية وعربية أن تركيا تسمح لفصائل مثل حماس وفوجئنا بذكر فصائل مثل الجهاد الإسلامي أيضا بإجراء التدريبات في سوريا، رغم أن الرئيس السوري يوقف عناصر الجهاد الإسلامي بسبب علاقاتهم مع المحور الإيراني، ويجري هذا بناء على طلب من أردوغان يسمح للفصائل الفلسطينية بالتموضع عسكريا داخل الأراضي السورية".

وتابع عنبار "إسرائيل تعرف هذا وأضيف أن إسرائيل تنظر بخطورة الى تموضع حماس والجهاد الإسلامي في سوريا، إضافة إلى أن العناصر ذاتها تشدد على أن تركيا لا تحول السلاح إلى الفصائل في سوريا، لكن من وجهة النظر الإسرائيلية عندما سيصل السلاح من تركيا إلى سوريا لصالح هذه الفصائل سيشكل خطا أحمرا وإسرائيل ستتحرك".