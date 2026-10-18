ذكرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، نقلًا عن مصادر في اليمن، أن أبوظبي وافقت على استئناف تمويل بعض القوات الحكومية المناهضة للحوثيين في جنوب البلاد، مقابل توفير الرياض غطاءً جويًا لها، في مؤشر على تقارب بين البلدين بعد خلافات بشأن مستقبل اليمن.

وافقت الإمارات العربية المتحدة على استئناف تمويل بعض القوات الحكومية اليمنية التي تقاتل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في جنوب البلاد، مقابل موافقة السعودية على توفير غطاء جوي لهذه القوات، وفقًا لمصادر يمنية نقلت عنها صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.

وبحسب الصحيفة، يمثل هذا التفاهم أول مؤشر عملي على بدء احتواء الخلاف العميق بين أبوظبي والرياض بشأن مستقبل اليمن، في ظل تصاعد المخاوف الخليجية من تقدم قوات الحوثيين وتوسع نفوذها في البلاد.

وشهدت العلاقات السعودية الإماراتية تباينات بشأن مستقبل اليمن والقوى المحلية المتنافسة على النفوذ، ما انعكس على التنسيق بين البلدين في إدارة الصراع.

لكن تقدم الحوثيين عبر مناطق مختلفة من اليمن أثار مخاوف لدى قيادات دول الخليج، ودفع الأطراف المتنافسة إلى إعادة تقييم حساباتها، في ظل مخاوف مشتركة من اتساع نفوذ الجماعة المدعومة من طهران.

ويقوم التفاهم الجديد، وفقًا للمصادر التي أوردتها الصحيفة، على استئناف الإمارات تمويل بعض القوات الحكومية المناهضة للحوثيين، مقابل توفير السعودية الغطاء الجوي لهذه القوات، بما قد يمهد لاستعادة التنسيق بين البلدين في مواجهة الجماعة.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الخلافات بشأن مستقبل اليمن وتوزيع النفوذ بين القوى المحلية تشكل أحد أبرز ملفات التباين بين الرياض وأبوظبي.