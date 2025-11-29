أمير قطر يزور بيروت الأربعاء للقاء القيادات اللبنانية

أفادت صحيفة "الجديد"، اليوم السبت، أن "رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني سيزور بيروت الأربعاء الوشيك للقاء القادة اللبنانيين. تأتي الزيارة "في إطار جهد لا ينفصل عن جهود مصر بالتنسيق مع الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية".

تتزامن الزيارة مع فترة حساسة يمر بها لبنان، الذي مزقته الحرب والأزمة الاقتصادية العميقة.

يتعرض لبنان لضغوط متزايدة من إسرائيل والولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله والجماعات الإسلامية الأخرى في جميع أنحاء البلاد بسرعة أكبر، مع ميل إسرائيل المتزايد لمنع الميليشيا الشيعية من إعادة تسليح وإعادة بناء بنيتها التحتية.

لقد تعرض حزب الله للدمار في أعقاب حرب الأيام التسعة العام الماضي، والتي شهدت قيام إسرائيل بتدمير هيكله القيادي وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية.