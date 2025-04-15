هل سيتم نقل اليورانيوم الإيراني إلى بوتين؟ الاقتراح الأمريكي المفاجئ

من المتوقع أن تعارض إيران مقترحا أميركيا بنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة - مثل روسيا - بحسب مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات الجارية حاليا بين طهران وواشنطن بوساطة سلطنة عمان. ونشر التقرير لأول مرة اليوم (الثلاثاء) في صحيفة الغارديان.

وهذه إحدى القضايا المركزية في المفاوضات الرامية إلى صياغة اتفاق نووي جديد، وهي إجراء يهدف، وفقا للأميركيين، إلى تقليل خطر الاستخدام العسكري للبرنامج النووي المدني الإيراني.

وبحسب المصادر، فإن المطلب الأميركي طرح في لقاءات عقدت في مسقط عاصمة عُمان، بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف. وتعارض طهران هذه الخطوة وتزعم أن المخزون - الذي تراكم على مدى السنوات الأربع الماضية - يجب أن يظل في إيران تحت مراقبة دقيقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينبع الموقف الإيراني من الخوف من أن تنسحب الإدارة الأميركية المقبلة من الاتفاق مرة أخرى - كما فعل ترامب في عام 2018 - وستضطر إيران حينها إلى بدء عملية التخصيب من الصفر، وهو ما سيعتبر عقابا لها على خطوات لم تنتهكها هي نفسها.