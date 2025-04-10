محادثات إسرائيلية تركية في أذربيجان|| مسؤول إسرائيلي: "إنشاء قواعد تركية في سوريا خط أحمر"

كشف مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اليوم (الأربعاء) أن اجتماعا عقد أمس في أذربيجان بين ممثلين عن إسرائيل وتركيا، نقلت خلاله إسرائيل رسالة قوية إلى نظيرتها في أنقرة مفادها أن أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا - وخاصة إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر - يشكل خطا أحمر من وجهة نظر إسرائيل، ويمكن اعتباره نقطة تحول.

وبحسب المسؤول فإن إسرائيل أوضحت أن منع مثل هذا التهديد هو مسؤولية نظام أحمد الشرع في المقام الأول، وأوضحت أن "أي عمل يعرض إسرائيل للخطر سيعرض نظام الشرع للخطر".

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الليلة الماضية، أن بلاده تجري محادثات مع إسرائيل بشأن التوترات في سوريا، مشيرا إلى أن "تركيا ليس لديها مصلحة في صراع مع إسرائيل أو أي دولة أخرى في المنطقة".".

وقال مسؤول مطلع على تفاصيل المحادثات لـi24NEWS إن إمكانية إنشاء آلية تنسيق أمني بين إسرائيل وتركيا في سوريا، على غرار الآلية القائمة مع روسيا، قيد الدراسة، لكنه أكد أن هذه مجرد مناقشات أولية.

وبحسب تقارير أجنبية، هاجم الجيش الإسرائيلي مؤخرا قاعدة T4 ومنطقة تدمر، وذلك قبل ساعات من وصول القوات الخاصة التركية إلى مكان الحادث. وقدرت مصادر استخباراتية أن تركيا تهدف إلى استغلال القاعدة وتحويلها إلى مركز لنشاط الطائرات بدون طيار ووجود عسكري دائم.