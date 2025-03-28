وليد جنبلاط: "الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على لبنان لدفعه نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل"

أكد الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، على أن لبنان يواجه "ضغوطاً كبيرة منذ نهاية الحرب الدامية بين حزب الله وإسرائيل"، وتابع "الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على لبنان لدفعه نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل"، مؤكداً أنه "يرفض ذلك، تمامًا مثل رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام". وأشار إلى أن "واشنطن لن تقدم مساعدات للجيش اللبناني إلا بعد نزع سلاح حزب الله".

واتهم وليد جنبلاط، "إسرائيل بمحاولة استقطاب الدروز في سوريا في إطار خطة واسعة تهدف إلى تفتيت منطقة الشرق الأوسط إلى دول طائفية". وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أشار جنبلاط إلى أن إسرائيل "تستمر في مشروعها القديم الجديد"، الذي يهدف إلى تفكيك المنطقة إلى كيانات طائفية ومذهبية، مؤكداً أن هذه الخطط ستؤدي إلى "تعميم الفوضى في المنطقة".

وأوضح جنبلاط أن "هذه المحاولات الإسرائيلية تشمل تفكيك غزة واقتلاع سكانها، مع التوسع لاحقاً إلى الضفة الغربية"، وأضاف "سيحاولون، وربما ينجحون، باقتلاع غزة، باقتلاع البشر في غزة والحجر، ثم يأتي دور الضفة الغربية. سيحاولون أن يجعلوا في سوريا نوعاً من عدم الاستقرار، ليس فقط من خلال الدروز، بل من خلال غير الدروز أيضاً". واصفاً هذه التحركات بـ "اللعبة الخطيرة"

وأعرب جنبلاط عن أمله في أن "مشروع تقسيم سوريا التي مزّقتها سنوات من الحرب إلى مناطق نفوذ" يمكن تفاديه، لكنه أكد أن ذلك يتطلب "جهداً دولياً وعربياً كبيراً". كما أشار إلى ضرورة دعم الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، لتحقيق هذا الهدف.

في سياق آخر، وعند سؤاله عن توقيف المتهم بقتل والده إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، أكد جنبلاط أنه "لا يعتزم أن يطلب تسليمه"، مشيراً إلى أن هذا الشخص هو "أحد كبار المجرمين بحق والدي، وربما شخصيات لبنانية أخرى"، وأضاف أن السلطات السورية "تحاكمه"، موضحًا أنه "مسؤول عن جرائم بحق الشعب السوري كغيره".