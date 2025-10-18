ويتكوف: "شعرنا بالخيانة عندما هاجمت إسرائيل في قطر"

قال المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS إن الهجوم في قطر جعله "يشعر بالخيانة" من قبل إسرائيل. قال ويتكوف في مقتطفات من المقابلة التي نُشرت الليلة (بين الجمعة والسبت) : "لم تكن لدينا أي فكرة عن نية إسرائيل للهجوم".

صهر ترامب، جاريد كوشنر، قال في مقابلة إن "الرئيس ترامب شعر أن الإسرائيليين فقدوا السيطرة، وحان الوقت لأن يكون قويًا ويوقفهم عن القيام بأشياء تضر بمصالحهم طويلة الأمد".

ويتكوف أشار إلى أن "القطريين كانوا حاسمين في المفاوضات - وكذلك المصريون والأتراك، وأعقبت الهجوم فقدوا ثقتهم. حماس ذهبت إلى العمل السري، وكان من الصعب جداً الوصول إليها. من الواضح كم كان دور قطر مهماً."