فشل أمني خطير: كيف تسلل صبي (13 عاما) لطائرة إسرائيلية بدون تذكرة وجواز سفر ؟
الصبي تمكن من اجتياز جميع مراحل الأمن والتفتيش على الحدود في مطار بن غوريون - وتم إنزاله قبل وقت قصير من الإقلاع • الحادثة قيد التحقيق من قبل سلطة المطارات •
دقيقة 1
فشل أمني: تسلل صبي يبلغ من العمر 13 عامًا إلى طائرة تابعة لشركة "إل عال" متجهة إلى الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) - دون تذكرة سفر أو جواز سفر، حتى أنه اجتاز جميع مراحل الأمن ومراقبة الحدود في مطار بن غوريون. الحادثة قيد التحقيق من قبل هيئة المطارات.
تم إنزال الفتى بأمان من الطائرة قبل الإقلاع، طاقم المضيفين في الرحلة لاحظ ذلك قبل فترة قصيرة منالإقلاع.
وسيتمحور جوهر التحقيق حول قضية الفشل الأمني الجسيم - الذي أتاح لشخص بالتسلل إلى رحلة جوية، خاصة في أيام حساسة ومتوترة أمنيًا تعيشها إسرائيل.
