لماذا لم تشمل الهدنة لبنان؟ تساؤلات حول استراتيجية إسرائيل الجديدة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الهدنة التي أُعلن عنها بين إسرائيل وإيران لا تشمل لبنان، مؤكداً دعم إسرائيل لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الهجمات لمدة أسبوعين لإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي.

التزام حذر بالهدنة

وبحسب مصادر أميركية، وافقت إسرائيل على وقف الضربات الجوية ضد إيران خلال فترة الهدنة، التي جاءت قبيل انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن لطهران.

ويرى مراقبون أن هذا الالتزام يأتي في إطار التنسيق مع الإدارة الأميركية، رغم وجود تحفظات داخلية في إسرائيل بشأن وقف العمليات في هذه المرحلة.

كما تشير تقديرات إلى أن إسرائيل ستلتزم بالاتفاق بشكل مؤقت، في ظل استمرار وجود أهداف عسكرية تعتبر أنها لم تُستكمل بعد داخل إيران.

استثناء لبنان من التهدئة

في المقابل، شدد مكتب نتنياهو على أن وقف إطلاق النار لا ينطبق على الساحة اللبنانية، ما يعني استمرار حرية العمل العسكري الإسرائيلي في هذا المسار.

ويرى محللون أن هذا الاستثناء يعكس رغبة إسرائيل في إبقاء الضغط قائماً على الجبهة الشمالية، وعدم ربطها مباشرة بالتفاهمات مع إيران.

وساطة باكستانية ومحادثات مرتقبة

في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن العاصمة إسلام آباد ستستضيف جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

شروط إيرانية للالتزام

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستوقف عملياتها العسكرية بشرط وقف الهجمات عليها، لافتاً إلى إمكانية ضمان العبور الآمن في مضيق هرمز خلال فترة الهدنة.

ويرى خبراء أن ربط تنفيذ الاتفاق بملفات حساسة مثل أمن الملاحة في مضيق هرمز يعكس تعقيد المفاوضات، واحتمال استمرار الخلافات خلال المرحلة المقبلة.

هدنة هشة

في ضوء هذه المعطيات، يرى مراقبون أن الهدنة الحالية تمثل خطوة مؤقتة لخفض التصعيد، لكنها تبقى هشة، خاصة مع استمرار التوتر في ساحات أخرى، وفي مقدمتها لبنان، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تجدد المواجهة.