ماكرون ينتقد نتنياهو: "تتحدث عن حرب الحضارة - وتزرع الهمجية بنفسك"

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء)، في مستهل اجتماع القمة الذي يعقد في باريس منذ أيام، والغرض منه مساعدة لبنان في زمن الحرب. وقال ماكرون خلال اللجنة في المؤتمر: "لقد تحدث نتنياهو كثيرا في الأيام الأخيرة عن حرب الحضارة. لست متأكدا من أنك تحمي الحضارة من خلال زرع الهمجية بنفسك".

كما أعلن ماكرون في بداية المؤتمر أن فرنسا ستمنح لبنان 100 مليون يورو، وأن ألمانيا ستمنحه 96 مليون يورو.

وأضاف ماكرون أيضًا في اجتماع القمة: "يجب أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن. يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان. المزيد من الأضرار، المزيد من الضحايا، المزيد من الهجمات لن تضع حدًا للإرهاب ولن تضمن سلامة الجميع".

كما أعرب ماكرون عن "أسفه الشديد" لأن إيران "قامت بتحريك حزب الله ضد إسرائيل، في حين أن مصلحة لبنان تقتضي الابتعاد عن حرب غزة".

كما أعرب عن أسفه لأن إسرائيل "تواصل عملياتها العسكرية في لبنان وفي الجنوب وفي بيروت وأماكن أخرى، وأن عدد الضحايا المدنيين مستمر في التزايد".

وأخيرا، أدان "هجمات" حزب الله و"استفزازاته" ضد إسرائيل. اختتم كلامه قائلاً: "أما بالنسبة لإسرائيل، فهي تعلم من تجربتها أن نجاحاتها العسكرية لا تعني بالضرورة نصراً في لبنان. ويجب ألا تردع الحرب أولئك الذين يستطيعون العمل من أجل السلام والأمن للجميع. ويجب ألا تسمح الحرب لقوى الفوضى أن تنتصر سواء في لبنان أو في أي مكان في المنطقة".

واليوم، كما ذكرنا، انعقدت في باريس قمة بمشاركة 70 دولة وبمشاركة رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، بمبادرة من فرنسا، تناولت تقديم المساعدات الإنسانية للبنان بسبب الحرب ونتائجها. والغرض من القمة هو حشد دول العالم لتقديم الدعم الإنساني للبنان، وتعزيز الجيش اللبناني، وتشجيع وقف إطلاق النار وتعزيز مؤسسات البلاد - التي لم يكن لها رئيس منذ نحو عامين.