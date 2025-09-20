تقرير: إيران تعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قد يعجبك أيضًا -

قررت ايران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب قرار الدول الأوروبية إعادة تفعيل آلية "سناب باك"، وذلك بحسب ما أفادت مساء اليوم (السبت) وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

في الأسابيع الأخيرة، توصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى اتفاق لتجديد التعاون، وذلك خلال اجتماع عُقد بينهما في القاهرة. إلا أن إيران هددت بوقف تعاونها مع الوكالة، الذي عُلّق منذ عملية "مع الكلب"، في حال إعادة فرض العقوبات.