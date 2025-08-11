"هناك محرقة في غزة": رش عبارات على حجارة حائط المبكى | توثيق

قد يعجبك أيضًا -

أُلقي القبض اليوم (الاثنين) على شاب من القدس يبلغ من العمر عشرين عامًا للتحقيق معه للاشتباه في كتابته شعارًا على حجارة حائظ المبكى وقالت "هناك محرقة في غزة". اعترف المشتبه به بالتهم المنسوبة إليه وأعرب عن ندمه، وبعد التحقيق معه، أُطلق سراحه بشروط مقيدة.

من المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به بتهمة الإساءة للدين. أبدى كبير حاخامات حائط المبكى ، الحاخام شموئيل ربينوفيتش، احتجاجه الشديد على هذا الفعل الذي اعتبره خطيرا وغير مسبوق وإنه يستهين بحرمة المكان.

وقال الحاخام: "المكان المقدس ليس مكانًا للتعبير عن الاحتجاج مهما كانت، وبالأخص عندما يتم ذلك في أقدس مكان للشعب اليهودي كله. يجب على الشرطة أن تحقق في الحادث، وأن تعثر على المجرمين الذين انتهكوا القدسية وأن تقدمهم للمحاكمة."

في الماضي حدثت حالة مشابهة في الجانب الشمالي من منطقة حائط المبكى، حينها أجريت مناقشات دينية موسعة حول إزالة الكتابة عن حجارة الحائط. وأيضاً هذه المرة سيقوم الحاخام بتوجيه الجهات المهنية حول كيفية تنظيف وإزالة الكتابة بطريقة وفقا للمسؤولين في المكان بأنها لن تمس بقدسية الحجارة.