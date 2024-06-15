تقرير: مبعوث الرئيس الأميركي "هوكشتاين" سيصل إلى إسرائيل الاثنين لمحاولة منع التصعيد مع حزب الله

أفاد موقع أكسيوس الأميركي نقلا عن مسؤوليْن إسرائيليين قولهما إن من المتوقع أن يصل مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن ومنسق البيت الأبيض لشؤون البنية التحتية وأمن الطاقة، عاموس هوكشتاين، إلى إسرائيل الاثنين في محاولة لمنع التصعيد الأخير بينها وبين حزب الله اللبناني من التحوّل إلى حرب شاملة.

وأفاد الموقع بأنه في خضم الجهود الحساسة للغاية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، من شأن الحرب بين إسرائيل وحزب الله أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية تفاقماً كبيراً وتجرّ الولايات المتحدة جرّاً أعمق إلى الصراع.

وقال مسؤولون أميركيون إن محاولة منع التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية من التحول إلى حرب صارت، أخيراً، أولوية ملحّة للبيت الأبيض، في المرتبة الثانية بعد التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزّة.

وبحسب "أكسيوس"، من المتوقع أن يلتقي هوكشتاين رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، لمناقشة تهدئة التوتّرات بين إسرائيل وحزب الله وحثهما على عدم "غزو برّي محدود" في لبنان.

وقال مصدر مطلع إن هوكشتاين قد يسافر أيضا إلى بيروت لإجراء محادثاتٍ مع المسؤولين اللبنانيين.

ويأتي التصعيد بين الطرفين بعد مقتل، ثلاثة مقاتلين من حزب الله، بالإضافة إلى القيادي البارز طالب سامي عبد الله (الحاج أبو طالب).