هل تزود روسيا إيران بمواقع الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط؟

تزود روسيا إيران بمعلومات استخباراتية وخدمات توجيه تتيح لها إصابة القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط بدقة عالية، وذلك تم كشفه اليوم (الجمعة) في "واشنطن بوست". ووفقًا لثلاثة مصادر مطّلعة على تفاصيل الاستخبارات، يشمل الدعم الروسي تحديد المواقع الدقيق لسفن حربية، وحاملات طائرات، وطائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي. ويُعتبر ذلك تصعيدًا كبيرًا في تورط روسيا في المواجهة مع واشنطن، وهي خطوة ينظر إليها البيت الأبيض كمحاولة روسية لزعزعة الاستقرار الإقليمي ردًا على الضغط الغربي على موسكو في ساحات أخرى.

يأتي هذا التقرير بعد ساعات قليلة من إصابة طائرة إيرانية بدون طيار لمبنى قريب من مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون رسميون أنه يوم الأحد الماضي قُتل ستة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية على قاعدة في الكويت. ووفقًا للتقديرات، فإن قدرة إيران على الحفاظ على هذا المستوى من الدقة، رغم الضربة القاسية التي تلقتها من قبل تحالف الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي في الأسبوع الماضي، تعود مباشرة إلى تدفق المعلومات الاستخباراتية الروسية، التي تعوض عن تآكل أنظمة الرادار والمراقبة الإيرانية.

العلاقة بين موسكو وطهران تعززت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، حين بدأت إيران بتزويد الروس بآلاف الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد". الآن يبدو أن الأدوار قد انقلبت: روسيا هي التي توفر "العيون" على الأرض لطهران. يشير مسؤولون أمنيون إلى أن الاتفاقية الإستراتيجية التي وُقعت بين البلدين عام 2025 شملت بنوداً صريحة للتعاون الاستخباراتي، لكن حتى الآن لم تكن هناك أدلة على استخدام عملي في الوقت الحقيقي لهذه البيانات ضد أهداف أمريكية.

الساحة الشرق أوسطية تمر بنقطة غليان غير مسبوقة: منذ اندلاع الحملة العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير، هاجمت قوات التحالف أكثر من 2000 هدف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك مواقع صواريخ باليستية وبُنى تحتية نووية، وبالطبع اغتيال الزعيم الأعلى لإيران علي خامنئي. من جهة أخرى، أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه قواعد أمريكية وسفارات وأهداف استراتيجية في دول الخليج. أدت الهجمات الإيرانية الأخيرة إلى إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض وإعلان الإغلاق المؤقت للسفارة في الكويت.

التورط الروسي لا يقتصر فقط على نقل المعلومات. هناك تقارير، لم يتم التحقق منها رسميًا بعد لكنها قيد الفحص في واشنطن، تفيد بأن مجموعات هاكرز مرتبطة بروسيا تساعد إيران في محاولاتها لإرباك أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك محاولات اختراق نظام "القبة الحديدية". في واشنطن يحذرون من أن استمرار الدعم الاستخباراتي من بوتين لخامنئي قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوى العظمى، خاصة إذا اتضح أن الاستخبارات الروسية هي التي أدت مباشرة إلى إلحاق ضرر قاتل إضافي بالقوات الأمريكية.