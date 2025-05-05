"بالقوة إذا لزم الأمر": نزع أسلحة المنظمات الفلسطينية هو هدف زيارة أبو مازن إلى لبنان

أكد مصدر في السلطة الفلسطينية لـi24news أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقترح على لبنان خلال زيارته المقبلة في 21 مايو/أيار الجاري، نقل جميع الأسلحة التي تحتفظ بها المنظمات الفلسطينية في المخيمات إلى مسؤولية الجيش اللبناني والسماح له بمراقبة مخازن هذه الأسلحة.

وعلى صعيد متصل أفاد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الليلة الماضية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيعرض خلال زيارته المقررة الى لبنان عن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في البلاد، حتى بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي إطار زيارة أبو مازن، سيلتقي بالرئيس اللبناني ومسؤولين كبار آخرين، ومن المتوقع أن يعلن عن نزع سلاح حركة فتح في لبنان، وكذلك الفصائل الأخرى الموجودة في المخيمات الفلسطينية في لبنان.