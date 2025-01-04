اعتقال إسرائيليين اثنين عبرا الحدود إلى الأراضي السورية بشكل غير قانوني

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مدنيين اثنين من بلدتي طمرة وبقعاتا شمال إسرائيل بعد أن عبرا الحدود إلى سوريا بسيارتهما، وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم السبت، "تم اعتقال المشتبه بهم من قبل جنود إسرائيليين يعملون في المنطقة قبل تسليمهم إلى سلطات الشرطة للتحقيق معهم".

وقالت الشرطة في بيان: “يتم حاليًا استجواب المشتبه بهم وسيتم تحديد الإجراءات القانونية الأخرى بناءً على نتائج التحقيق”.

ويشير المسؤولون عن إنفاذ القانون إلى أن عبور الحدود بشكل غير قانوني يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.