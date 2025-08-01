نمر يقتل موظف حديقة حيوانات إسرائيلية بعد عضه حتى الموت أمام الزوار

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وقعت كارثة اليوم (الجمعة) في حديقة الحيوانات التوراتية بالقدس، عندما عضّ نمر أحد الموظفين، أورييل نوري، البالغ من العمر 27 عامًا. في البداية، وُصفت حالته بالحرجة، ونُقل إلى مستشفى هداسا عين كارم في المدينة لتلقي العلاج، حيث كان يعاني من إصابات خطيرة في الرقبة. إلا أنه بعد حوالي ساعة، أُعلن عن وفاته في المستشفى. وقد استُدعيت قوات من شرطة مركز موريا في منطقة القدس إلى مكان الحادث للتحقيق في ملابسات الحادث.

قال المسعف دوف تسيفوري من نجمة داوود الحمراء، الذي وصل أولًا إلى موقع الحادث: "بينما كنت أسير مع الأطفال، تلقيت بلاغًا عن إصابة رجل في قفص النمر. ركضت بسرعة إلى موقع الحادث ورأيت رجلاً في الخامسة والعشرين من عمره تقريبًا فاقدًا للوعي مصابًا بجروح بالغة في الرقبة. بدأتُ على الفور بإجراء عمليات جراحية لوقف النزيف، ووصلت فرق إضافية من نجمة داوود الحمراء إلى موقع الحادث بسرعة. قدمنا له علاجًا منقذًا للحياة، بما في ذلك الإنعاش القلبي الرئوي، وتم إخلاؤه مع استمرار العلاج الطبي في حالة خطيرة للغاية."

قال ديفيد سبيدج وأبراهام بودولسكي، المسعفان من منظمة "يونايتد هتزالا": "أُبلغنا في موقع الحادث أن حالته حرجة بعد أن عضه نمر. بمساعدة الدكتور أرييل ليبشيتز، وهو طبيب متطوع في منظمة "يونايتد هتزالا"، قدّمنا له العلاج الطبي الأولي في موقع الحادث، ثم نُقل في سيارة إسعاف تابعة لمنظمة "يونايتد هتزالا" إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس. في هذه المرحلة، تُصنّف حالته بالحرجة. ونظرًا لطبيعة الحادث، تواجدت فرق "يونايتد هتزالا" في موقع الحادث".

ردّت حديقة الحيوانات التوراتية: "وقع صباح اليوم حادثٌ خطيرٌ للغاية في حديقة الحيوانات التوراتية، حيثُ تمكّن نمرٌ من الفرار من بيت النمر إلى الفناء الداخلي، أثناء نشاطٍ روتينيٍّ لتحضير طعامٍ مُخصّصٍ للنمور، ضمن جولةٍ خلف الكواليس لزوار الحديقة، ومهاجمة أحد موظفي الحديقة الذين كانوا يُحضّرون النشاط. لم يُشكّل أيُّ خطرٍ جسديٍّ على الزوار، الذين كانوا يقفون محميّين خلف نافذةٍ زجاجية. وبمساعدة شرطة إسرائيل، نُجري الآن تحقيقًا شاملًا لفهم كيفية إطلاق سراح النمر في الفناء. نعزّي الحارس وعائلته، وندعو الله أن يُزفّ إليهم خبرًا سارًّا. بسبب هذا الحادث، أُغلقت حديقة الحيوانات التوراتية أمام الزوار حتى إشعارٍ آخر."

هذه ليست الحادثة الأولى التي يُصاب فيها موظف في حديقة الحيوانات بعضة حيوان. ففي أغسطس من العام الماضي، هاجم تمساح المسؤول عن التغذية وأصابه بجروح خطيرة. وأفادت نجمة داوود الحمراء أن المصاب، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، نُقل إلى مستشفى هداسا عين كارم في المدينة، وهو في كامل وعيه، وبدت على جسده آثار عض. وفي المستشفى، نُقل على الفور إلى غرفة العمليات.

استجابت شرطة منطقة القدس لبلاغ عن إطلاق نار في حديقة الحيوانات. وعند وصولها إلى مكان الحادث، اتضح أن حارس أمن يعمل هناك أطلق النار على التمساح بعد أن لاحظ أن حياة الحارس في قفص التماسيح في خطر. وبفعله هذا، أنقذ حياته على ما يبدو..