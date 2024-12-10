توثيق: قوات تركية تدخل جرابلس السورية بالتزامن مع خروج قوات قسد من دير الزور

نقل المراسل العسكري في قناة i24NEWS باللغة الإنجليزية أن قوات تركية دخلت مدينة جرابلس السورية القريبة من مدينة حلب، ومع "تقدم القوات المدعومة من أنقرة بقوة نحو المناطق الكردية"، فمن المحتمل أن نواياها ليست دفاعية.

https://x.com/i/web/status/1866578112395284787 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

جاء هذا بالتزامن انسحاب قوات قسد من دير الزور، حيث سيطرت قوات سورية مدعومة من تركيا على مبنى محافظة دير الزور وأعلنت سيطرتها على المدينة الواقعة شرقي سوريا، بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من المنطقة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان انقسم الأهالي في مدينة دير الزور التي دخلتها قسد مع سقوط نظام بشار الأسد بين مؤيد ومعارض لها.

وتظاهر المئات من أهالي المدينة خلال الأيام الماضية للمطالبة بخروج “قسد” ودخول فصائل المعارضة التي شنت الهجوم ضد نظام الأسد إلى مدينتهم، ووفقا للمرصد تطورت المظاهرات لاشتباكات مسلحة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.