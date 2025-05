اليمن: رئيس الوزراء يستقيل من منصبه،"واجهت الكثير من الصعاب والتحديات"

أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، على حسابه في منصة"إكس"، عن تقديم استقالته من منصبه، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مشيرا إلى أنه واجه "الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".

