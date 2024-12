الجيش الإسرائيلي"يفضح" ظروف اعتقال حماس لسجناء فلسطينيين"تشبه جرائم نظام الأسد في سجونه مثل سجن صيدنايا"

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيتشي أدرعي، علة صفحته في منصة"إكس"، مساء اليوم السبت، مجموعة من مقاطع الفيديو توثق ظروف الاعتقال والتعذيب الذي يتعرض له الأسرى في سجون حماس في غزة، والتي "تشبه جرائم نظام الأسد في سجونه مثل سجن صيدنايا".

https://x.com/i/web/status/1867935709266411850