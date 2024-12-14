الجيش الإسرائيلي"يفضح" ظروف اعتقال حماس لسجناء فلسطينيين"تشبه جرائم نظام الأسد في سجونه مثل سجن صيدنايا"

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيتشي أدرعي، علة صفحته في منصة"إكس"، مساء اليوم السبت، مجموعة من مقاطع الفيديو توثق ظروف الاعتقال والتعذيب الذي يتعرض له الأسرى في سجون حماس في غزة، والتي "تشبه جرائم نظام الأسد في سجونه مثل سجن صيدنايا".

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وفي سياق ما تم الكشف عنه مؤخرًا حول السجون السورية، ولا سيما سجن صيدنايا، يعقد أدرعي تشابهًا صارخًا بين أساليب حماس وأساليب نظام الأسد.

وتظهر الصور، التي يعود تاريخها إلى عام 2023، والتي التقطتها الكاميرات الأمنية في سجن الكتيبة بحي الرمال بغزة، حيث عثرت عليها قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك). في هذه المقاطع يكتشف قيام سجاني حماس بتعذيب السجناء بصورة وحشية وقاسية واحتجازهم في ظروف قاسية تنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية.

كما يكشف النقاب عن "هوية اثنين من مخربي حماس الذين يظهرون في مقاطع الفيديو وهم يضربون أحد السجناء ويرمونه من السلالم، وهما محمد محمد شعبان الشوبكي ومحمود صابر محمود عبد العال، اللذان يتبعان لجهاز الأمن الداخلي التابع لحماس وهو الجهاز الذي يتولى احتجاز وتوقيف الغزيين" بحسب ما أفد بع أفيخاي أدرؤعي.

ويشير أدرعي إلى أن سجن الكتيبة كان معروفًا بالفعل بالإعدامات بإجراءات موجزة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. وتكشف مقاطع الفيديو، على حد قوله، “القسوة المطلقة” لنظام حماس. ويقول أدرعي: "لم يعد بإمكان سجاني حماس، الذين انكشفت وحشيتهم وحقدهم، إخفاء جرائمهم ضد سكان قطاع غزة"، واصفا هذه الأعمال بأنها "تعذيب بلا رحمة وانتهاكات لحقوق الإنسان".

وأشار أدرعي إلى أن"حماس تسعى للتبرؤ من نظام الأسد وفظائع سجون النظام التي يتك الكشف عنها هذه الأيام الا أن الفيديوهات المعروضة حاليًا والتعذيب في التحقيقات من قبل حماس التي كشفنا عنها في الماضي لا تترك مجالاً للشك – حماس ليست أقل وحشية"