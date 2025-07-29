الإفراج عن المستوطن الذي قتل فلسطينيا في جبل الخليل ووضعه رهن الحبس المنزلي

قد يعجبك أيضًا -

عقدت محكمة الصلح في القدس اليوم (الثلاثاء) جلسةً للنظر في تمديد اعتقال ينون ليفي، المستوطن المشتبه بإطلاقه النار على فلسطينيين في منطقة تلال الخليل الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل أحدهم. وتقرر خلال الجلسة وضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة أربعة أيام، مع منح الشرطة فرصةً للاستئناف. وكانت إدارة بايدن قد فرضت عليه عقوباتٍ سابقًا.

ممثل الشرطة قال خلال الجلسة: " الحديث يدور عن حادث أمني - ليفي وقاصر آخر أنهيا جمع أعمال الحفر، وفي طريقهما إلى مستوطنة كرمل هاجمهما عدد كبير من مثيري الشغب الذين رشقوهما بالحجارة بهدف إصابة القاصر الذي كان يقود الجرار".

وأضاف :"كان هناك خطر على حياة الاثنين – عندما أطلق ليفي النار من مسدسه"، وتابع، "ونتيجة لذلك، قُتل شخص يُشتبه بأنه كان قريباً من المكان. منذ لحظة تلقي البلاغ، فتح وحدة التحقيق تحقيقا. هناك عدد من الإجراءات التي تتطلب استمرار توقيف المشتبه به بسبب الخشية من عرقلة سير التحقيق."

وأشار أيضًا إلى أن المحققين يدرسون حاليًا ادعاءات ليفي بأن إطلاق النار نُفذ دفاعًا عن النفس. وأضاف ممثل الشرطة خلال الجلسة: "كما أُلقي القبض على خمسة أشخاص آخرين، وتُبذل جهود لتحديد هوياتهم". وأضاف: "هناك ناشطان يحملان جنسية أجنبية أُلقي القبض عليهما على خلفية الحادث، ويُشتبه بهما في عرقلة إجراءات التحقيق، بعد محاولتهما تفكيك كاميرات التصوير التي كانت تُسجل الحادث".