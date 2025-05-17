إسرائيل عند مفترق طرق: "نحن في أوقات حرجة - صفقة أو حرب"

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، عن بدء عملية ’مركبات جدعون’ في غزة، "التي تقودها قيادة الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة"، وأضاف "وفد حماس في الدوحة أعلن عقب ذلك العودة إلى المفاوضات، خلافا للموقف المتصلب الذي اتخذه حتى تلك اللحظة. دون انفتاح إنساني غير ضروري ودون وقف إطلاق النار".

ويأتي إعلان كاتس على النقيض من موقف الجيش الذي بدأ بهجمات واسعة وتعبئة القوات، لكنه امتنع في هذه المرحلة عن الإعلان عن بدء العملية. وقالت مصادر أمنية لـi24NEWS: "نحن نتقدم ونهاجم بكثافة متزايدة تدريجيا - ولكننا أيضا مستعدون لوقف إطلاق النار في أي لحظة"وتابع "إن الهجمات التي تتم الآن هي محاولة لإعداد الأرض للدخول إلى مناطق واسعة في قطاع غزة".

هل تستمر التحركات العسكرية أثناء المفاوضات بعد "مرونة حماس في العودة إلى المفاوضات، أو كبح جماح الجيش لإعطاء الجهود الدبلوماسية فرصة". وكان ذلك عندما أعلن وزير الأمن أنه "إذا أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي عملية فإنها لن تتوقف: إذا لم يتم التوصل إلى صفقة رهائن فإن عملية ’مركبات جدعون’ ستبدأ بقوة كبيرة ولن تتوقف حتى يتم تحقيق جميع أهدافها".

بمعنى آخر، فإن إسرائيل حذرت من الإعلان رسميا عن بدء العملية، وتحاول تحقيق أكبر عدد ممكن من الخطوات الوسيطة على طول الطريق. ولذلك فإن بيان الجيش الإسرائيلي يتضمن صياغة ملتوية حول "التحركات الافتتاحية"، ولكنه يتضمن أيضا إنكاراً لكون هذه هي العملية.

في هذه الأثناء، من المتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي قريبا على المستوى السياسي بشأن استكمال الاستعدادات للضربة الافتتاحية للعملية (التي بدأت بالفعل على الأرض).