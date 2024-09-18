إسرائيل تعلن أن حزب الله حاول اغتيال وزير الأمن السابق موشيه يعلون قبل عام في تل أبيب

سمح اليوم (الأربعاء) بالنشر أن هدف الهجوم بالمتفجرات الذي وقع في منتزه "هيركون" قبل حوالي عام هو وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان السابق موشيه (بوغي) يعالون. ويشار إلى أن ذلك وقع في 15 أيلول/سبتمبر في عام 2023، حيث انفجرت عبوة ناسفة في المنتزة وسط في منتزه "هيركون" في مدينة تل أبيب دون وقوع إصابات وأوكل التحقيق إلى الوحدة المركزية لمنطقة تل أبيب مع الشاباك.

كما أفيد أمس، أعلن الشاباك الليلة الماضية عن إحباط هجوم ضد شخصية أمنية كبيرة سابقة، وفي إطار عملية إحباط الهجوم، كشف الشاباك عن متفجرات من نوع كيليمغور معروف أن حزب الله يستخدمه، والذي كان يهدف إلى استهدف شخصية. شكل. وتم إرفاق آلية تفعيل عن بعد تعتمد على كاميرا وهاتف خلوي، لتشغيلها من لبنان من قبل حزب الله.

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وفي إطار التحقيق، تم الاشتباه في أن تفعيل العبوة الناسفة كان هجومًا لمحاولة إيذاء المدنيين الذين كانوا في منتزه هيركون في ذلك الوقت. ومع تقدم التحقيق، تمكن محققو الجيش الإسرائيلي والشاباك من اكتشاف هوية المجموعة التي زرعت قنبلة كليمغور واعتقال ثمانية مشتبه بهم. وبحسب الشبهات، فإن التهمة كانت تهدف إلى استهداف شخصية كبيرة، وتبين فيما بعد أن هذا الشخص هو رئيس الأركان ووزير الأمن السابق – موشيه بوجي يعلون.

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وكما ذكرنا، أدت التحقيقات المكثفة باستخدام الوسائل التكنولوجية إلى كشف القضية الأمنية واعتقال ثمانية من المشتبه بهم. وتم تمديد اعتقال المشتبه بهم من وقت لآخر وفرض أمر حظر نشر شامل على التحقيق.