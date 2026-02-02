تحذيرات إيرانية لدول الخليج مع اقتراب المواجهة الأمريكية المحتملة

في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وجّهت طهران خلال الأيام الأخيرة رسائل تحذير مباشرة وغير مباشرة إلى دول الخليج، أكدت فيها أن أي تعاون مع هجوم عسكري يستهدف أراضيها سيقابل بردّ قاسٍ، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية، بينها صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب التقرير، أبلغت إيران عدداً من الدول الخليجية أن أراضيها وقواعدها العسكرية ومجالها الجوي يجب ألا تُستخدم في أي عمليات عسكرية أمريكية ضدها، محذّرة من أن السماح بذلك سيجعل هذه الدول عرضة لردود عسكرية مباشرة من قبل طهران أو حلفائها في المنطقة.

في المقابل، أوضحت مصادر دبلوماسية أن بعض دول الخليج نقلت رسائل تهدئة إلى الجانب الإيراني، أكدت فيها التزامها بعدم الانخراط في أي تصعيد عسكري، وسعيها إلى تجنيب المنطقة مواجهة واسعة قد تهدد أمنها واستقرارها الاقتصادي.

ويأتي هذا الحراك في وقت حذّر فيه مسؤولون إيرانيون من أن الردّ على أي هجوم محتمل لن يكون محدودًا كما في السابق، مؤكدين أن إيران لا تزال تمتلك قدرات عسكرية كفيلة بإلحاق أضرار كبيرة بالمصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه شدد على أن القوات الأمريكية في المنطقة في حالة جاهزية كاملة لأي تطورات محتملة.

وتشهد المنطقة في الأسابيع الأخيرة نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا، شمل اتصالات إيرانية مع عدد من الدول الإقليمية، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية شاملة